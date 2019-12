RIFORMA PENSIONI 2020/ Nessuna modifica del Governo a Quota 100

RIFORMA PENSIONI 2020, NESSUNA MODIFICA A QUOTA 100

Non sembra proprio che il Governo intenda mettere mano alla riforma pensioni con Quota 100 com’era stato ipotizzato ascoltando le parole del Premier Conte. Il sito di Repubblica riporta alcuni fonti governative secondo cui “dopo l’approvazione della manovra, non è all’ordine del giorno dell’agenda di governo alcuna revisione né di quota cento, né del reddito di cittadinanza”. Intanto in Toscana ci si preoccupa dell’invecchiamento della popolazione. Secondo il direttore dell’Irpet, l’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, Stefano Casini Benvenuti, le cui dichiarazioni vengono riportate da Il Tirreno, “da una parte vanno fatti più figli, dall’altra bisogna aumentare il numero degli immigrati”. Dal suo punto di vista i 20mila immigrati l’anno che arrivano in Toscana “sono troppo pochi, dovrebbero aumentare. Così avremmo più lavoratori immigrati e più contributi che permettono di pagare le pensioni alla popolazione toscana più anziana”. Parole che non mancheranno di suscitare polemiche.

