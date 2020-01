RIFORMA PENSIONI 2020/ Ritardi Quota 100 per i dipendenti pubblici (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RITARDI SU QUOTA 100

Si è già parlato in passato dei ritardi che la riforma pensioni con Quota 100 avrebbe comportato nei processi di liquidazione delle pensioni da parte dell’Inps. Il patronato Inca-Cgil di Monza segnala ora qualcosa di simile con riferimento agli ex dipendenti pubblici che si trovano anche ad attendere sei mesi. A quanto pare, come spiega ilcittadinomb.it, i ritardi sono anche dovuti al fatto che le domande dei dipendenti pubblici vengono lavorate dall’Inps di Milano. “Recentemente ho visto arrivare due dipendenti pubblici che hanno inviato la domanda per pensione di reversibilità lo scorso gennaio e a tutt’oggi non hanno visto niente”, “centinaia di pensionandi dal settore scuola, formalmente in pensione dallo scorso 1° settembre, non hanno ancora visto un soldo”, spiega Davide Cappelletti, responsabile del patronato Inca-Cgil di Monza.

COLPITI I DIPENDENTI PUBBLICI DI MONZA E BRIANZA

Il quale aggiunge che “il termine che la legge stabilisce per definire le pratiche, da quando la domanda viene presa in carico dall’Inps, è di sessanta giorni. A Monza e in Brianza questo termine viene di regola rispettato. Per quanti devono passare da Milano, invece, i ritardi si accumulano”. Secondo Cappelletti “l’introduzione di Quota 100 ha avuto un certo impatto sugli uffici Inps. Purtroppo bisogna dire che, per i dipendenti pubblici, presentare le dimissioni sei mesi prima delle data di inizio della pensione e trasmettere la domanda all’Inps non significa avere la certezza di ottenere la pensione nei termini di legge. Spesso nella pratica in itinere manca un documento, ma questo non è un problema che si può addossare al pensionando che si presenta allo sportello”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA