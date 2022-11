RIFORMA PENSIONI 2022/ Al Mef si lavora a incentivi per restare al lavoro

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI DEL MEF

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il Mef sta lavorando a un’ipotesi di riforma delle pensioni con finestre per l’uscita anticipata a 62 o 63 anni, con una penalizzazione sull’assegno, “ma un lavoratore che abbia maturato i requisiti potrebbe scegliere di restare sulla base di incentivi ben precisi: se continua a lavorare, il dipendente e il datore smettono di versare i contributi e parte di quelle somme entrerebbero in busta paga come aumento netto di stipendio (per esempio, di circa il 10%). L’azienda potrebbe godere di un calo del costo lordo del lavoro, il dipendente di una busta paga più alta. Poi il pensionamento avverrebbe sulla base dei contributi accumulati fino al momento in cui il lavoratore ha scelto questa opzione, senza contare l’anzianità degli ultimi anni di lavoro incentivato”.

LE CHANCE PER QUEST’ANNO

Intanto Mauro Marino, intervistato da pensionipertutti.it, ricorda che “sicuramente la legge Fornero, almeno nella sua struttura complessiva, resterà anche nell’anno 2023. In questo il Neopresidente del Consiglio è stato chiaro. Per quest’anno visto il poco tempo a disposizione e soprattutto perché la maggior parte delle risorse saranno destinate ad alleviare il costo delle bollette energetiche per famiglie ed imprese saranno soltanto rinnovati gli istituti in scadenza; quindi Opzione Donna e Ape Sociale mentre probabilmente per quota 102, al contrario di come è strutturata adesso, vale a dire 64 anni di età sommati a 38 anni di contributi, sarà composta da 41 anni di contributi sommati a 61 anni di età. Si spera, inoltre che già nella legge di bilancio da presentare tra pochi giorni ci sia anche una sorta di flessibilità in uscita, ma non se ne conoscono i termini precisi”.

