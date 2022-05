RIFORMA PENSIONI 2022/ Aloisi (Fnp-Cisl): previdenza complementare sia obbligatoria

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ALOISI

Maria Antonietta Aloisi, Segretaria generale della Fnp-Cisl Romagna, ricorda, come riporta ravennanotizie.it, che “le pensioni hanno registrato anche negli anni della pandemia una tenuta maggiore rispetto ai redditi dei lavoratori, anche se l’aumento del costo della vita, specialmente del gas, hanno inciso tantissimo sui pensionati, che stando più tempo a casa hanno sempre tenuto accesi i termosifoni ricevendo delle bollette molto alte”.

SUPERBONUS 110%/ I danni della bandiera M5S e dell'infantilismo ambientalista

A preoccupare, però, “è la prospettiva di lungo periodo: bassi redditi porteranno certamente a pensioni più basse nei prossimi decenni e sappiamo bene come ad oggi siano i pensionati ad essere la struttura portante delle famiglie, soprattutto a livello economico. Sono i pensionati ogni giorno i veri ammortizzatori sociali del nostro Paese”.

RECESSIONE/ Fortis: l'Italia resiste, con la fine della guerra calerebbe l'Inflazione

RIFORMA PENSIONI, LA MISURA PER EVITARE PENSIONATI POVERI DOMANI

La sindacalista evidenzia poi che “l’aumento dei prezzi incide ovviamente anche sulle pensioni, la cui rivalutazione avvenuta da gennaio 2022 dell’1,7% certamente non compensa i tanti anni in cui nemmeno un euro è stato dato per adeguare le pensioni all’aumento del costo della vita”. Anche per questo la richiesta che viene dal sindacato “è rendere obbligatoria la pensione complementare, per evitare che i nostri figli e nipoti vadano in pensione con meno della metà dell’ultima retribuzione.

Inoltre sappiamo che sono principalmente i pensionati e i lavoratori dipendenti a contribuire al sistema fiscale italiano. È quindi fondamentale far sì che si ottenga una riforma fiscale che dia più risorse a lavoratori e pensionati, favorendo i consumi e combattendo l’evasione fiscale, per una equa distribuzione delle ricchezze”.

RIFORMA PENSIONI/ La delusione dopo il bonus da 200 euro a lavoratori e pensionati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA