RIFORMA PENSIONI 2022/ Anp-Cia chiede modifica di Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022, LE RICHIESTE DELL’ANP-CIA

Durante l’Assemblea elettiva svoltasi a Roma, l’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori, che ha confermato Presidente Alessandro Del Carlo, ha ricordato quelle che sono le sue richieste in tema di riforma delle pensioni 2022, a partire dall’aumento delle minime. “L’assegno pensionistico attuale non solo è tecnicamente inadeguato, ovvero sotto tutti i parametri previsti dalle norme nazionali ed europee sui livelli di povertà. ma è moralmente e socialmente ingiusto. I pensionati al minimo sono stati dimenticati da tutti i numerosi provvedimenti che il governo ha fatto durante l’emergenza Covid, nonostante per loro siano aumentati disagi e bisogni materiali”, ha detto Del Carlo.

RIFORMA PENSIONI 2022, LA RICHIESTA DI MODIFICARE OPZIONE DONNA

Per l’Anp-Cia occorre anche “ridurre la tassazione sulle pensioni, anche con l’estensione della no tax area fino a tre volte il minimo; rivedere i criteri di accesso alle pensioni di cittadinanza, che hanno impedito alla stragrande maggioranza dei pensionati di beneficiarne; prevedere diritti fiscali per gli incapienti che, con la normativa attuale, non possono detrarre oneri, spese e familiari a carico; estendere e stabilizzare la 14esima mensilità, in modo che diventi parte integrante della prestazione pensionistica; superare le incertezze interpretative sull’Ape Social per gli agricoltori circa la possibilità di andare in pensione anticipatamente senza penalizzazioni, riconoscendo il carattere usurante del lavoro svolto; modificare ‘Opzione donna’ superando difformità di trattamento sbagliate; istituire una ‘pensione base o di garanzia’ per i giovani”.

