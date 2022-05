RIFORMA PENSIONI 2022/ Ape social, arriva la circolare Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CIRCOLARE INPS SULL’APE SOCIAL

Come spiega Il Sole 24 Ore, la proroga dell’Ape social è contenuta tra le misure di riforma pensioni della Legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno, ma la circolare Inps con le regole aggiornate è stata diffusa solo in settimana e contiene una precisazione importante: “l’Ape è compatibile con il Reddito di cittadinanza ma non con il Reddito di emergenza e con l’Iscro e quindi in caso di doppia corresponsione si procederà al recupero di quanto non spettante (Rem o Iscro)”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Asse Lega-Cisl su Quota 41

L’Inps spiega anche che “la riduzione del requisito contributivo a 32 anni si applica ai ceramisti individuati dai relativi codici Ateco previsti dalla norma, nonché agli operai edili con Ccnl delle imprese edili e affini, ma nell’ambito dei codici Ateco individuati nell’allegato 3 alla Legge di bilancio 2022, dove però non sono indicati codici specifici del settore edile”.

Bonus 200 euro lavoratori/ Da chi dev'essere pagato? La risposta ufficiale

RIFORMA PENSIONI, L’INTERROGAZIONE DI TOSATO

Intanto, come riporta Il Sannio, il senatore della Lega Paolo Tosato in un’ interrogazione al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, chiede che il riconoscimento di lavoro usurante o gravoso per i necrofori o gli operatori cimiteriali, “due attività professionali soggette a numerosi rischi, di ordine psicologico, fisico, chimico e biologico”, evidenzia Tosato. Il senatore leghista chiede quindi al ministro Orlando “quali iniziative stia valutando di adottare al fine di tutelare le figure professionali dell’operatore funebre e dell’operatore cimiteriale, in particolare al fine di disporre l’inserimento di tali mansioni tra quelle considerate usuranti o gravose”.

Tonelli su referendum della giustizia/ "Dibattito soffocato per far saltare quorum"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA