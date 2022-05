RIFORMA PENSIONI 2022/ Barone (Uilp): no a un’altra Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARONE (UILP)

Partecipando al congresso della Uil Pensionati Sicilia e Area Vasta, il Segretario generale regionale Claudio Barone ha evidenziato la necessità di una riforma delle pensioni. “A 67 anni un operaio non può lavorare ancora sopra un pontile.

La nostra sigla sindacale si sta battendo, affinché non si ripeta la promulgazione di un’altra riforma pensioni della Fornero. Ognuno deve andare in pensione in base alla propria storia e alla propria mansione e bisogna trovare al più presto le risorse necessarie affinché questo diventi realtà. È impensabile che un Paese con una delle pressioni fiscali di Europa (oltre il 50%) non riesca a trovare le risorse necessarie per le fasce più deboli”, ha detto il sindacalista, stando a quanto riportato da livesicilia.it.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Tasse e 14esima, le richieste della Uilp (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DI BARBAGALLO

Al congresso ha preso parte anche il Segretario generale della Uil nazionale, Carmelo Barbagallo, secondo cui “i lavori socialmente utili non devono essere svolti dai giovani, costringendoli così alla precarietà, ma dai pensionati, dando l’opportunità a questi ultimi di integrare la propria pensione”. Per l’ex Segretario generale della Uil, “bisogna dare potere d’acquisto ai pensionati, attraverso le quattordicesime e l’abbassamento delle tasse. La media europea di tassazione si aggira attorno al 9. In Italia siamo al Il 22,5%”. Anche perché, come ha detto Barone, stando a quanto riportato di siciliaogginotizie.it, “le pensioni degli anziani restano, ad oggi, le fondamenta dell’unico welfare disponibile in uno scenario di alta disoccupazione e precarietà”.

Riforma pensione 2023/ Proietti trova una soluzione "per evitare" la Fornero

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2022/ Scontentati comunque chi ha una discontinuità contributiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA