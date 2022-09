RIFORMA PENSIONI 2022/ Benaglia (Fim-Cisl): non è pensabile un ritorno alla Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BENAGLIA

Secondo Roberto Benaglia, in tema di riforma delle pensioni “non è assolutamente possibile arrivare al 31 dicembre senza una soluzione. Non è pensabile un ritorno alla Legge Fornero, che porterebbe tra l’altro un’impennata nell’età media dei lavoratori, creando situazioni critiche anche per le imprese che hanno necessità di un ricambio generazionale. Nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil sono indicate alcune soluzioni: la flessibilità in uscita, innanzi tutto, partendo dal principio che i lavori non sono tutti uguali. Un altro punto chiave è la previdenza complementare, che secondo noi dovrebbe essere obbligatoria per gli under 40: solo così si potranno avere pensioni non da fame. Ma è chiaro che questo delle pensioni per noi, e per tutto il sindacato, sarà un punto dirimente”.

LA CRITICA ALLA CGIL

Intervistato dal Diario del lavoro, il Segretario generale della Fim-Cisl evidenzia che “la manifestazione convocata per l’8 ottobre dalla Cgil in Piazza del Popolo a Roma non è un bel segnale: un sindacato che va da solo a presentare le sue richieste al futuro governo, a fare una sorta di sua campagna elettorale, non è il modo migliore per iniziare un percorso comune. Noi useremo in risposta la saggezza, ma ripeto: sbandierare atteggiamenti di contrapposizione non è un bene, dopo appena pochi giorni dal voto. I problemi che abbiamo davanti sono cosi grandi che occorre affrontarli con la massima coesione. Il sindacato deve porsi unitariamente nei confronti del governo portando le proprie istanze sul lavoro, l’eguaglianza, i diritti anche individuali. Inoltre, l’unità tiene se possiamo sederci al tavolo e trattare”.

