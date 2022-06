RIFORMA PENSIONI 2022/ Bombardieri: Legge Fornero va riformata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Luigi Sbarra ha preso parte al Festival dell’Economia di Trento, spiegando che “non servono le fughe in avanti della politica o le richieste di ogni singola organizzazione: oggi occorre un grande patto sociale per affrontare in maniera strutturale non solo le emergenze del Paese, a partire dalla questione della tutela di salari e pensioni, ma anche i nodi dell’occupazione dei giovani, degli investimenti, del fisco, delle pensioni, della produttività”. Secondo il Segretario generale della Cisl, va poi “avviato subito il confronto con il governo per ridurre le tasse su lavoro e pensioni, accelerare gli investimenti del Pnrr, riprendere il negoziato per fare una riforma pensioni, intervenire su salute e sicurezza negli ambienti lavorativi. Queste le vere priorità del Paese”.

RIFORMA PENSIONI E QUELLE DI BOMBARDIERI E IASEVOLI

Con lui sul palco c’era anche Pierpaolo Bombardieri, il quale, secondo quanto riportato dall’Ansa, a margine dell’evento ha detto: “Per noi la riforma pensioni della Fornero va modificata. Mandava in pensione tutti i lavoratori a prescindere dal lavoro alla stessa età, un errore di fondo”. Secondo il Segretario generale della Uil, la riforma pensioni della Fornero “va riformata per dare risposte ai giovani e alle donne. C’è ancora quella discussione”. Questa attenzione dei sindacati per le pensioni viene però criticata sulle pagine di Avvenire da Marco Iasevoli, secondo cui per aiutare i giovani “serve anche la presa d’atto, da parte dei sindacati, che parlare di giovani e poi, però, trattare seriamente con il governo e con i partiti solo per le pensioni e per i pensionati è un gioco che tutti hanno ormai compreso e nessuno apprezza ancora”.

