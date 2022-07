RIFORMA PENSIONI 2022/ Bombardieri (Uil): servono interventi immediati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI (UIL)

Dall’incontro tra Governo e sindacati in programma oggi, la Uil si aspetta “delle risposte concrete”. Il Segretario generale Pierpaolo Bombardieri, infatti, come riporta newsby.it, evidenzia che “mentre si dibatte e discute lavoratori e pensionati perdono potere d’acquisto, diventando più poveri, come certifica l’Istat. Il Paese non può aspettare la manovra, ha necessità di interventi immediati”. “Ci rendiamo conto delle difficoltà, ma ci aspettiamo che il governo sia in grado di illustrarci proposte concrete per dare risposte ai cittadini”, aggiunge il sindacalista, che ricorda anche che “abbiamo proposto al governo tre documenti unitari: uno su lavoro e precarietà; l’altro sulla riforma fiscale, dove aspettiamo delle risposte e chiediamo un intervento sul cuneo fiscale per aumentare il potere d’acquisto. In ultimo c’è il tema del welfare”.

L’ANALISI DI CAVALLARO

Intanto Francesco Cavallaro sottolinea che “il quadro desolante che ci presenta il rapporto annuale Inps è la conferma di quanto sosteniamo da tempo. Un quadro fatto di lavoro povero e, di conseguenza, pensioni povere. È arrivato il momento di intervenire”. Secondo il Segretario generale della Cisal, “serve più lavoro buono ed una riforma complessiva del sistema previdenziale che dia dignità a chi ha lavorato una vita e che oggi, più di ieri, sta subendo pesanti ed evidenti ripercussioni a causa del repentino aumento del costo della vita. Il quadro normativo attuale è inadeguato: costringe le persone a lavorare fino all’ultimo giorno utile e blocca il ricambio generazionale. Riaprire subito il dialogo con tutte le parti sociali”.

