RIFORMA PENSIONI 2022/ Camusso: troppe penalizzazioni per le persone (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil, “Quota 103 continua a essere un ambo secco e non dà una risposta adeguata a tutti i lavoratori precoci, mancando di introdurre una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione. Utile la proroga dell’Ape sociale, che andrebbe ulteriormente semplificata, rendendo meno stringenti i requisiti di accesso, come quella di opzione donna, che però è sbagliato legare ai requisiti incrementali. È contro ogni logica il taglio alla rivalutazione delle pensioni: con l’aumento dei prezzi, in particolare quelli dell’energia, bloccare la rivalutazione sarebbe un accanimento su una categoria che nel periodo pandemico e di crisi economica è stata tra le più esposte ai rischi”.

LA CRITICA DI CAMUSSO

Susanna Camusso, invece, intervistata da Repubblica, spiega che Opzione donna “è già una gigantesca discriminazione contro le donne. Collegarla al numero dei figli è una discriminazione nella discriminazione”. L’ex Segretaria generale della Cgil, oggi senatrice del Pd, evidenzia che “si continua a irrigidire il sistema, fino a farlo diventare penalizzante per le persone. Sono stati capaci di mettere anche un tetto all’importo della pensione di chi sceglie Quota 41, oltre a quello dell’età a 62 anni. E di fare cassa pure sulle donne”, perché con la nuova Opzione donna “di fatto si alza l’età a 60 anni, discriminando una misura già di per sé poco usata perché molto penalizzante per le donne, visto che chi è costretta a sceglierla ci perde il 30-35% dell’assegno col ricalcolo contributivo”.

