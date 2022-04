RIFORMA PENSIONI 2022/ Cattaneo (FI): importi minimi a tetto massimo Rdc

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI SBARRA

Di pari passo col tema della riforma pensioni 2022, crescono le pressioni per aumentare il livello delle pensioni. Il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, chiudendo i lavori del XIII Congresso regionale della Cisl Lombarda, ha ricordato che “stiamo chiedendo al Governo e al Parlamento di valutare la possibilità, al fine di rendere ristori e sostegni permanenti e strutturali, di uno scostamento di bilancio. Servono maggiori risorse per aiutare lavoratori, pensionati, famiglie, imprese e settori economici in difficolta. Noi consideriamo tutto questo debito buono perché solo cosi potremo attutire gli effetti dell’impennata dei prezzi e delle tariffe. La strada per noi resta quella di un patto sociale su una nuova politica dei redditi che passa, tra l’altro, da una riforma fiscale a sostegno dei reddito medio-popolari del lavoro e delle pensioni”.

STATUTO DELLA PERSONA/ Le innovazioni che possono aiutare le imprese e il lavoro

LE PAROLE DI FORNARO E CATTANEO SULLA RIFORMA PENSIONI 2022

Ma c’è anche un fronte bipartisan che in vista della riforma pensioni 2022 chiede interventi per contrastare il carovita che pesa sui pensionati. Il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, evidenzia che “con questi livelli di inflazione occorre mettere in campo una forte iniziativa del Governo e delle parti sociali per proteggere il potere d’acquisto reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle pensioni”.

Sondaggi politici/ Pd al 21,5%, poi Fdi al 20,7%. Male Renzi: -0,3%

Il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, invece, spiega che “per far fronte all’aumento dell’inflazione la ricetta delle sinistre è il salario minimo, che però produrrebbe lavoro nero, costi superiori per le imprese e livellamento verso il basso degli stipendi. Insomma, povertà. Invece, la soluzione di Forza Italia, l’unica forza autenticamente liberale del panorama politica italiano, è la riduzione dell’Irpef per buste paga più sostanziose e l’adeguamento delle pensioni minime al tetto massimo del reddito di cittadinanza”.

— — — —

Partite Iva/ In arrivo avvisi bonari per alcune categorie

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA