RIFORMA PENSIONI 2022/ Cgil e Cisl divise sul Decreto aiuti-bis (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI E GANGA

Ieri si è tenuto un incontro tra Governo e sindacati riguardante il Decreto aiuti-bis e il giudizio del Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, come riporta Ansa, è piuttosto netto: “Sul piano quantitativo e del tutto insufficiente. Un miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema”. Di segno opposto il commento di Ignazio Ganga: “No, io non sono deluso. Questo è un decreto che sta nel perimetro di quanto ci era stato preannunciato a Palazzo Chigi”. Per il Segretario confederale della Cisl, “si apre un ragionamento importante sul cuneo, con un taglio di 1 punto che va nell’ottica della strutturalità. Il 2% di anticipo sulla rivalutazione delle pensioni è un segnale forte”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La critica alla Quota 41 proposta da Salvini

I DATI DELLA COVIP

Intanto in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene spiegato che, in base ai dati dell’ultimo monitoraggio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, “aumentano ancora le adesioni, salite a 10 milioni, ma per la previdenza integrativa il primo semestre 2022 è quasi da dimenticare. Il calo dei mercati azionari e obbligazionari e il rialzo dei tassi di interesse hanno acuito le sofferenze anche sui rendimenti dei fondi pensione, che già si erano manifestate nei primi tre mesi dell’anno”. Il quotidiano di Confindustria entra poi nel dettaglio, evidenziando che i rendimenti sono risultati “negativi dell’8,3% per i fondi negoziali e del 9,7% nei fondi aperti. In discesa anche quelli dei Piano individuali pensionistici (Pip) di ramo III: -10,3 per cento. Per le gestioni separate di ramo I il risultato è stato marginalmente positivo: +0,5 per cento”.

OCCUPAZIONE RECORD/ Il peso della demografia nei dati che "smentiscono" i sindacati

