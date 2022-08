RIFORMA PENSIONI 2022/ Cgil: Legge Fornero è socialmente insostenibile

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CGIL DI LECCO

La Cgil di Lecco spiega che “in merito al sistema pensionistico (Riforma Fornero) occorre dire che esso non è socialmente sostenibile, perché rimanendo al lavoro oltre certi limiti di età si mette a rischio la propria incolumità, con conseguenze drammatiche in termini di infortuni sul luogo di lavoro (dai dati emerge che è l’incidenza di mortalità più alta rispetto al numero di occupati per fascia d’età riguarda i lavoratori over 65), dall’altra rappresenta un forte ostacolo al ricambio generazionale”. Come riporta lecconotizie.com, secondo il sindacato, “è necessario prima di tutto superare le storture introdotte dalla Legge Fornero, non con provvedimenti temporanei e marginali come ‘Quota 100’, che ha interessato un numero di lavoratori molto inferiore a quello previsto”.

LA RICHIESTA DI SEPARAZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA

Per la Cgil di Lecco, occorre riformare “complessivamente il sistema, prevedendo il pensionamento con 41 anni di contribuzione per tutti a prescindere dall’età e una flessibilità in uscita (pensione di vecchiaia) a partire da 62 anni d’età anagrafica”. Intanto, in un articolo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore viene ricordata da Claudio Testuzza l’importanza di “portare avanti la differenziazione fra quota pensionistica e quota assistenziale. Obiettivo sempre richiesto da tanti ma mai volutamente attuato. Vedremo cosa potrà fare il nuovo Governo sfruttando, verosimilmente, la Legge di bilancio per il prossimo anno”. Viene quindi ricordata quella che è una delle richieste della piattaforma sindacale unitaria: la separazione tra spesa assistenziale e previdenziale.

