Riforma pensioni 2022/ Ci sarà la rivalutazione al 2% come nel 2022? L’idea per…

Riforma pensioni, nuove idee per il prossimo Governo

Sulla riforma pensioni per il 2023 un aspetto preoccupante, è legato all’impossibilità di poter ricevere un aumento sul proprio cedolino pensionistico. Vedremo fino ad oggi, quanto percepiscono in più i pensionati, grazie al governo Draghi.

Quella che oramai tutti o quasi conosciamo come “rivalutazione anticipata delle pensioni al 2%“, non è altro che un aumento sulla pensione per coloro che non percepiscono oltre i 35 mila euro annui. Di seguito facciamo un po’ di calcoli per comprendere di quanto è effettivamente l’aumento.

Riforma pensioni 2023: ci sarà la rivalutazione anticipata delle pensioni?

La riforma pensioni per il 2023 dovrebbe prevedere quanto meno, degli aiuti per contrastare l’elevata inflazione. Sicuramente non possiamo aspettarci – salvo un cambio radicale di programma – la proroga della rivalutazione anticipata delle pensioni 2022 al 2%.

L’aumento attuale (al 2022), è valido solo per chi percepisce un assegno pensionistico massimo di 2.692 euro al mese. La cifra potrebbe variare da un minimo di 10 fino a circa 50 euro mensili in più.

Ecco com’è calcolato l’aumento:

I titolari di pensione da 500 € al mese, avranno 10€ in più (al mese).

€ al mese, avranno (al mese). I titolari di pensione da 1.200 € al mese, avranno 30€ in più (al mese).

€ al mese, avranno (al mese). I titolari di pensione da 2.600€ al mese, avranno 50€ in più (al mese).

L’aiuto in programma scatterà da ottobre 2022. Il termine previsto attualmente, è fino al 31 dicembre dello stesso anno. Resta il dubbio quindi, se da gennaio 2023 la nuova riforma della futura previdenza sociale possa riproporre la stessa soluzione o un’alternativa più efficiente per contrastare il carovita.

È quasi scontato dire che seppur non ci sarà lo stesso metodo di rivalutazione, a partire dall’anno nuovo inevitabilmente ci sarà un adeguamento economico pensionistico, a causa dell’aumento dei prezzi e del conseguente aumento di inflazione.

Al momento – salvo cambi improvvisi di programma – la rivalutazione automatica che avverrà nel 2023, prevede una base su un indice più alto rispetto a quello attuale, ovvero si effettuerà il calcolo sull’1,9%.











