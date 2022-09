RIFORMA PENSIONI 2022/ Cisl chiede sconti contributivi per le madri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA CISL

Francesco Marinelli, Segretario della Cisl Romagna, come riporta chiamamicitta.it rilancia le proposte del sindacato anche in tema di riforma delle pensioni, così da dare certezze a lavoratori e imprese e “per garantire meccanismi di flessibilità in uscita, a partire da 62 anni e 41 di contributi, senza dimenticare una pensione contributiva di garanzia per i giovani ed un sostegno pubblico all’adesione alla previdenza complementare”, oltre che “sconti contributivi per le madri lavoratrici ed una rivisitazione dei coefficienti di calcolo”. Invece, per quanti sono già in quiescenza “chiediamo l’estensione della 14ma e nuovi adeguamenti al costo della vita”. L’Anp-Cia, invece, analizza il Decreto aiuti-ter.

SINDACATI E POLITICA/ Dalle tutele alla partecipazione, il "solco" tra Cgil e Cisl

L’ANALISI DI BRAMBILLA

L’associazione nazionale dei pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori, apprezza il fatto che il Governo sostenga anche chi è in quiescenza evitando uno scostamento di bilancio, ma ritiene serva “oltre alle misure una tantum come quelle appena approvata, anche un aumento degli assegni, con interventi strutturali in primis sulle pensioni basse”. Infine, intervistato da Libero, Alberto Brambilla, dopo aver ricordato che il nuovo Governo dovrà fare i conti con una rivalutazione delle pensioni il prossimo anno che richiederà non poche risorse, sottolinea di non ritenere che possa essere presa una misura così impopolare come quella di limitare la rivalutazione delle assegni. “Il rischio grosso che vedo però è quello di penalizzare la classe media, perché finora i sindacati e i partiti hanno proposto di dare sussidi solo a chi dichiara meno di 35 mila euro”, aggiunge.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Lo scoglio già pronto per il nuovo Governo (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ Sbarra, "Sconti contributivi per giovani e madri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA