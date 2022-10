Riforma pensioni 2022/ Come reagiranno i sindacati a Opzione Uomo?

Dopo che Giorgia Meloni ha reso nota la sua idea di creare una Opzione uomo, anche il sindacati si sono espressi in questo senso ma la proposta, benché sia piaciuta a Tridico in quanto pesa sulle casse statali meno di quella che aveva proposto lui, cioè la pensione a due velocità, ha scatenato varie reazioni, mentre i sindacati ancora si interrogano se la pensione possa essere davvero utile o magari possa essere migliorata, la lega fa orecchie da mercante e rilancia quota 41.

Riforma pensioni 2022: la reazione dei sindacati a Opzione uomo

Opzione uomo è una proposta avanzata da Fratelli d’Italia che in realtà estenderebbe l’opzione donna anche agli uomini fino a renderla strutturale oltre che diventare il cuore vero e proprio della riforma pensioni 2022 che non è riuscito a fare il governo draghi dopo aver abolito quota 102 e quota 100.

Va detto che Opzione donna e Ape sociale erano due misure di welfare previdenziale che andavano comunque prorogate oltre il 31 dicembre 2022, cioè la data in cui decorreva la scadenza. Ma che cosa pensano i sindacati di Opzione uomo? Sicuramente la battaglia che stavano conducendo i sindacati e le parti sociali prima che il presidente emerito Mario Draghi presentasse il 7 aprile 2022 il documento di Economia e Finanza a Palazzo Chigi, andavano in tutt’altra direzione. Naturalmente ottenere una legge sulle pensioni che garantisse un pensionamento a 62 o 64 anni di età con minime perdite, non equivale ad avere una riforma che invece consente agli uomini di andare in pensione a 58 anni con una perdita complessiva del 30%.

Riforma pensioni 2022: la proposta di Matteo Salvini

È per questo che Matteo Salvini non vuole stringere il campo alla proposta di Giorgia Meloni che è stata immediatamente salutata da tutti in maniera favorevole, a partire dal Presidente dell’Istituto Nazionale previdenza sociale, Pasquale Tridico.

E infatti proprio l’INPS bocciò la proposta di Matteo Salvini a suo tempo dichiarando che quota 41 sarebbe costata troppo e cioè 9 miliardi di euro. Salvini iaprì una querelle con il Presidente dell’INPS dichiarando che il costo complessivo sarebbe stato di 400 milioni di euro.

