Riforma pensioni 2022/ Cosa potrebbe cambiare se M5s di Conte vincesse le Elezioni

La nuova riforma pensioni 2023 dipenderà dalle elezioni del 25 settembre. Una volta che le ultime elezioni saranno terminate, chi andrà a governare il nostro paese, dovrà studiare e soprattutto attuare la prossima riforma delle pensioni. In realtà con il governo Draghi la nuova riforma doveva già essere avviata, ma in questo senso non c’è stata alcuna novità.

Le conseguenze sempre più pesanti del conflitto tra Russia e Ucraina e la caduta del Governo, hanno fatto si che la nuova riforma pensioni venisse rimandata nei mesi successivi.

Quindi, il prossimo Governi avrà la grossa responsabilità di risistemare tutto il sistema delle pensioni. Detto ciò, bisogna capire che ogni partito politico ha la propria idea riguardi le pensioni. Per ora quota 104 sembra l’idea comune più plausibile.

Riforma pensioni 2023: prospettive del M5s

Il M5s, vorrebbe allargare l’operatività di quota 41, riservata ai lavoratori precoci, ossia:

In possesso di anzianità contributiva in possesso dal 31 dicembre 1995;

Che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età;

Che perfezionano entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

Per poter accedere a quota 41, è necessario ritrovarsi in precise condizioni ad esempio lo svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti. In questa categoria rientrano lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai nove posti e addetti alla linea a catena.

Ulteriori proposte del M5S sono la proroga di ape sociale e opzione donna.

Quota 104: proposte

Diversi sarebbero i partiti d’accordo su quota 104. Questo perché con altissime probabilità quota 102 non sarà rinnovata, infatti questi sembrerebbero essere gli ultimi quattro mesi per evitare in andare in pensione a 67 anni. Con quota 102 infatti è possibile andare in pensione anticipata, con un età di almeno 64 anni e 38 anni di contributi versati.

Al suo posto ci sarebbe quota 104, dove in poche parole per poter andare in pensione bisogna aver raggiunto i 64/65 anni di età e un anzianità contributiva di 387/39 anni.

Ad oggi sulla riforma pensioni 2023 è possibile solo fare delle previsioni, tutto dipende da chi salirà a governare.











