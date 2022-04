Riforma pensioni 2022/ Cos’è cambiato dal sistema retributivo a contributivo

Riforma pensioni 2022: da retributivo a contributivo per “questioni” finanziarie...

La riforma pensioni 2022 è un argomento che ultimamente sta interessando tutti. Spesso ci si domanda però, quale sia la differenza tra il sistema retributivo e contributivo. Il modello è stato cambiato con l’introduzione della Legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il motivo di tale variazione è associato ad una questione puramente finanziaria. È stato di fondamentale importanza, dover abolire il modello retributivo in Italia, poiché l’obiettivo è stato quello di contenere la spesa per le pensioni che altrimenti sarebbe stata spropositata.

Riforma pensioni 2022, da retributivo a contributivo: cosa cambia?

Il metodo contributivo prevale sul retributivo, grazie alla Riforma pensioni della Fornero. La questione sulle differenze però, è sempre più marcata. Ecco che cosa cambia tra i due sistemi e quale potrebbe essere alla luce di tali cambiamenti, la miglior opzione per una riforma pensioni 2022:

Sistema previdenziale retributivo

Il sistema previdenziale retributivo tiene conto sul reddito medio degli ultimi dieci anni per quel che riguarda i lavoratori dipendenti, gli ultimi 15 per gli autonomi. La pensione invece, è commisurata nel 2% per ciascun anno di contribuzione.

Per fare un esempio pratico:

Il reddito annuo medio negli ultimi dieci anni ammonta a € 30.000. Gli anni di contribuzione sono pari a 40 e la pensione al 2% di 30.000 x 40 = €24.000.

Sistema previdenziale contributivo

Con il sistema previdenziale contributivo la metodologia varia del tutto. In questo caso sarà essenziale prendere in considerazione gli importi realmente versati, anche denominati “montante contributivo“, le cui cifre cambiano in base alle variazioni quinquennali del Pil e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.

Sul sito ufficiale INPS, il coefficiente di trasformazione varia in base all’età compiuta non appena ci si ritrova in stato di quiescenza, il cui valore cambia ogni 3 anni.

Riforma pensioni 2022, da retributivo a contributivo: da quando è in vigore?

Gli italiani che si son ritrovati con la pensione calcolata sul sistema contributivo, si chiedono da quando è in vigore tale riforma delle pensioni. La modifica è stata approvata ufficialmente dal giorno 1° gennaio dell’anno 2012, escludendo coloro che erano già in pensione (con la Riforma Dini).

Nello specifico gli italiani seguendo questa riforma pensioni vedranno suddividersi in tre situazioni diverse tra loro:

Per i cittadini con alcuna anzianità fino al 31/12/1995, il calcolo dei contributi dal 1996 e dal 2012 a seguire, si baserà soltanto sul metodo contributivo. Per i cittadini con meno di 18 anni fino al 1995, il calcolo si baserà sul metodo retributivo. Dal 1996 in poi, contributivo. Per i cittadini con età pari o superiore a 18, il calcolo fino a 1995 e dal 1996 al 2011, terrà conto del sistema retributivo. Dal 2012 in poi, contributivo.













