RIFORMA PENSIONI 2022/ Dal “mattone di Stato” le risorse per aumentare gli assegni

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DELLA FABI

Come spiega liguria.bizjournal.it, “Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) propone un piano per valorizzare gli asset immobiliari della pubblica amministrazione, che valgono 296,9 miliardi di euro. Gli istituti bancari potrebbero creare veicoli societari speciali per attrarre risorse finanziarie dei privati. Obiettivo sarebbe comprare dall’amministrazione statale e, in particolare, dagli enti locali, parte del patrimonio edilizio, oggi inutilizzato. In poco tempo, nelle casse pubbliche potrebbero confluire decine di miliardi di euro da destinare alla riforma fiscale e all’abbattimento dei tributi sulle retribuzioni e sulle pensioni: si potrebbe raddoppiare la dote finanziaria per poter ridurre ancora di più il carico tributario sui redditi fino a 35.000 euro”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Tridico: sistema sostenibile, aumentare occupazione

LA PAROLE DI SILEONI

Il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, evidenzia che “grazie alle banche si potrebbe dare una mano concreta per mettere a reddito il ‘mattone di Stato’ oggi abbandonato. Questa idea è stata lanciata dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e io l’ho subito condivisa. Con tutto quel denaro, il governo potrebbe tagliare il debito pubblico che ha raggiunto i 2.750 miliardi di euro, oppure, ed è l’ipotesi preferibile, avere risorse in più per abbassare le tasse sui lavoratori e i pensionati. Il punto fondamentale è assicurare potere d’acquisto alle famiglie”. Dunque, si tratterebbe di un modo per reperire le risorse necessarie ad aumentare l’importo netto delle pensioni e dei salari dei lavoratori, con benefici per l’economia.

