RIFORMA PENSIONI 2022/ Damiano: Quota 103 beffa per i precoci (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano spiega che “durante la campagna elettorale è stata a lungo sbandierata dalla Lega ‘Quota’ 41 a prescindere dall’età. Adesso i 41 anni di contributi vengono legati ai 62 anni di età per arrivare a ‘Quota’ 103: si tratta di una modifica pesante”. L’ex ministro del Lavoro sottolinea in particolare che Quota 41 era stata pensata per i lavoratori precoci, “cioè per coloro che hanno cominciato a lavorare dai 15 ai 18 anni”. Persone che “maturano i 41 anni di contributi con una età che va dai 56 ai 59 anni. Sono quindi escluse dalla norma prevista dal Governo. Chi matura il requisito a 56 anni, anziché aspettare altri 6 anni, utilizzerà l’attuale normativa e andrà in pensione, a prescindere dall’età, con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno se donna)”. “Dunque, i veri precoci non avranno nulla”.

INFLAZIONE & PIL/ La finta formula magica di Erdogan contro la crisi

LO STUDIO DI PREVINDAI

In uno studio di Previndai, fondo pensione dei dirigenti industriali, come spiega Affari & Finanza, inserto settimanale di Repubblica, viene spiegato che versando Tfr e una percentuale minima della propria retribuzione in un fondo complementare può far accumulare in 40 anni 120.000 euro con cui avere una buona pensione di scorta. In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, tuttavia, Beppe Scienza evidenzia che, a differenza di quel che avviene con le pensioni pubbliche rivalutate pare legge, “le rendite vitalizie private non godono infatti di un’analoga protezione del loro potere d’acquisto. Peggio, sono prive di qualsivoglia tutela in tal senso. Non è agganciato all’inflazione nessuno dei fondi pensione, piani previdenziali o assicurazioni sulla vita, sottoscritti dai risparmiatori italiani”.

ALIMENTI SURGELATI/ Le virtù green e sostenibili dei frozen food italiani

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

CRISI & INFLAZIONE/ L'illusione che nasconde i problemi dell'economia reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA