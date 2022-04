RIFORMA PENSIONI 2022/ Damiano: superare Legge Fornero è interesse di tutti

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, “è positivo il fatto che il ministro dell’Economia, Daniele Franco, abbia accennato nei giorni scorsi alla necessità di affrontare il tema delle pensioni”, anche perché il confronto avviato tra Governo e sindacati “ha già consentito di tracciare un primo e provvisorio perimetro di intervento su flessibilità, giovani, donne e pensione complementare”. Per l’ex ministro del Lavoro, “sarebbe estremamente positivo riprendere il confronto sulla previdenza: è interesse di tutti superare le rigidità della legge Monti-Fornero, mano a mano che ci avviciniamo al sistema interamente contributivo, senza dimenticare il tema della rivalutazione degli assegni pensionistici nell’attuale momento di consistente ripresa dell’inflazione”.

LA MANIFESTAZIONE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Intanto sabato scorso Rifondazione Comunista è scesa in piazza a Teramo a sostegno della pace, contro Putin e contro la Nato e per protestare contro l’aumento delle spese militari decise dal Governo. Il Segretario provinciale Mirko De Berardinis, come riporta ekuonews.it, evidenzia che “l’Italia spenderà ben 104 milioni di euro al giorno per le spese militari: una vera e propria follia! Mentre i salari e le pensioni sono bloccate, il carovita galoppa e le bollette aumentano in una crisi sociale sempre più diffusa, questi guerrafondai spendono le nostre risorse pubbliche per armi e guerre. Noi chiediamo invece di destinare tutti questi soldi alla sanità pubblica, alla scuola, alla ricerca e per sostenere lavoratrici e lavoratori precari, i pensionati e i giovani disoccupati”.

