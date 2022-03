Riforma pensioni 2023/ Draghi: le pensioni sono l’ultimo dei nostri pensieri…

Riforma pensioni 2022: tema passato in secondo piano, sospeso incontro coi sindacati

Sulla riforma pensioni 2022 il Governo Draghi ha fatto destare non poche preoccupazioni. A causa della Guerra in Ucraina, sia l’Italia che tutta l’Europa, starebbero subendo persecuzioni economiche non indifferenti.

Quel che è certo tra le ultime notizie sulla riforma pensioni 2023, è che al momento il tema sembrerebbe esser passato in secondo piano, se non per ultimo. Lo dimostra inoltre, l’incontro sospeso tra i Sindacati di Cisl, Cgil e Uil e Mario Draghi.

Riforma pensioni 2022: cosa rischia l’Italia

Le preoccupazioni cominciano a farsi drastiche. Sul fronte economico, l’Italia così gran parte dei paesi europei, cominciano a risentire la forte inflazione che grava sul potere d’acquisto del popolo.

In aggiunta vi sono i problemi geopolitici, il cui contrasto tra i paesi sfavorisce la mancata distribuzione di materie prime che a sua volta, ne consegue problemi monetari non indifferenti.

Non di meno, gli italiani fiduciosi di un possibile aumento della pensione, potrebbero rimanere delusi dalla situazione che al momento sembrerebbe restare invariata fino a che non ci sarà una tregua tra Russia ed Ucraina.

Il problema che attualmente vorrebbe risolvere il Governo Draghi (ancor prima di pensare alla Riforma previdenziale) è legato alla scarsa presenza di alimenti, le cui materie prime erano importante sia dalla Russia che dalla Ucraiana.

Per ultimo ma non per importanza, anche il problema legato all’elettricità. Le intenzioni di Draghi sono quelle di distaccarsi dalla distribuzione del gas fornito dalla Russia, in modo tale da prevenire ogni ulteriore danno economico e sociale.

Riforma pensioni 2022: problemi sulla revisione strutturale della previdenza pubblica

Sul tavolo dei Sindacati Cisl, Cgil e Uil e Governo Draghi, si sarebbe dovuto parlare della futura revisione strutturale della previdenza pubblica. Con il rischio della sospensione attuale, delle voci di corridoio sostengono che lo Stato potrebbe tornare momentaneamente alla Fornero.

Se così fosse, si farebbe un passo indietro sulle pensioni anticipate, sul rilancio della previdenza complementare e sulle ultime novità relativamente alle pensioni INPS dei giovani e delle donne.

Una misura che oggigiorno, sommata alle problematiche della guerra e alle conseguenze del Covid-19, potrebbe definirsi altamente limitante se non verosimilmente punitiva.

Riforma pensioni 2022: quando sapremo di più

Anziché applicare cambiamenti dal 2022, relativamente alla nuova riforma pensioni, i rinvii si fanno sempre più frequenti. Al momento non è stato confermato nulla al riguardo, ma le parole di Mario Draghi hanno fortificato la preoccupazione di prorogare la riforma allo stato attuale:

«La riforma delle pensioni 2022 è l’ultimo dei pensieri a cui al momento il Governo può pensare. Ci sono troppi rischi che l’Italia sta correndo e che deve immediatamente risolvere».

Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà riguardo la riforma pensioni dal 2022 e quali saranno le azioni concrete del Governo Draghi.

