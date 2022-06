RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: ci batteremo per introdurre Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon ricorda che in tema di riforma delle pensioni la richiesta della Lega “è la stessa fatta in sede di superamento della Quota 100. E cioè l’assegno pensionistico a chi ha 41 anni di contributi versati”.

Intervistato dal Tempo, l’ex sottosegretario al Lavoro evidenzia che “ci batteremo per introdurre il principio dei 41 anni. Poi la mediazione politica nella maggioranza e l’interlocuzione tra governo e Bruxelles potrà imporre condizioni e paletti. Questo fa parte del gioco. La cosa fondamentale è rottamare definitivamente la Fornero. E sancire una volta per tutte la soglia di contribuzione necessaria, i 41 anni, per lasciare il posto. Poi si possono introdurre correttivi per alcune categorie”.

RIFORMA PENSIONI/ Riscatto laurea, i conti che non tornano nella proposta di Tridico

LE PROPOSTE PER DONNE E GIOVANI

In tal senso, secondo Durigon, “la parificazione dell’età per l’assegno di anzianità tra uomo e donna non è giusta. Vorremmo inserire nella riforma lo sconto dei contributi a chi ha avuto figli, togliendo un anno ai 41 necessari per ogni ragazzo o ragazza”. L’esponente della Lega ricorda anche che le stime sui costi di Quota 41 variano tra “4,5 miliardi e sei tra il 2023 e il 2025. I dati precisi li ha l’Inps, i miei sono probabilmente spannometrici, ma non si discostano molto dalla realtà”. Per quanto riguarda i giovani, bisognerebbe invece assicurare “per legge un’integrazione a quanto si otterrà a fine vita lavorativa per erogare un importo pari a una volta e mezza l’assegno minimo. Se dopo 20 anni di contributi la somma erogata è sotto soglia va incrementata automaticamente”.

I NUMERI DEL LAVORO/ I danni della mancanza di formazione in Italia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Bombardieri (Uil): è ora che il Governo si svegli

© RIPRODUZIONE RISERVATA