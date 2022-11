RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: non ci sarà ritorno alla Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon è stato nominato sottosegretario al Lavoro e, in un’intervista a affaritaliani.it, spiega che in tema di riforma delle pensioni “stiamo studiando un meccanismo di ristoro per il sistema previdenziale, sicuramente verranno rinnovate Ape Social e Opzione Donna e sicuramente dal primo gennaio 2023 non ci sarà alcun ritorno alla Legge Fornero. Poi presenteremo al ministro una serie di proposte e troveremo la soluzione migliore”. È noto che l’esponente leghista è uno dei principali sostenitori di Quota 41. Resta da capire se e in quale forma verrà presentata una proposta anche relativa a questa misura, tenendo conto che se fosse posto un paletto anagrafico certamente non risulterebbe gradita ai tanti lavoratori che ne stanno chiedendo da tempo l’attuazione.

PIL E POLITICA/ Ecco le scelte che possono evitare un 2023 col segno meno

IL DOSSIER INPS SULLE PEREQUAZIONI

Intanto Teleborsa ricorda che “l’Inps ha pubblicato un dossier in cui sintetizza l’applicazione da parte dell’Istituto degli ultimi interventi legislativi in materia di perequazione delle pensioni” e “l’attribuzione della perequazione definitiva per l’anno 2022 (pari allo 0,2%)” è “anticipato a novembre. “Da gennaio 2023 scatterà poi la rivalutazione per tutti gli aventi diritto in base ai dati sull’inflazione del 2022, che si prevede in forte crescita”. Va anche detto che “non sarà necessario fare una domanda; il conguaglio sarà applicato in automatico all’importo percepito e sarà segnalato sul cedolino della pensione”. A novembre, infine, i pensionati con reddito fino a 20.000 euro l’anno riceveranno un’indennità una tantum pari a 150 euro in applicazione del Decreto aiuti-ter.

SCENARIO RECESSIONE/ "Senza debito europeo si va spediti verso l'impoverimento"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ARTICOLO 434-BIS RAVE SI APPLICA A OGNI RADUNO?/ Viminale: “non lede nessuna libertà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA