RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: Quota 41 sarà senza penalizzazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon, intervistato dal Tempo, spiega che “Quota 41 per andare in pensione si farà subito, anche per terminare la riforma partita con la Quota 100 che ha contribuito a svuotare il bacino di lavoratori intrappolati dalla legge Fornero”. Riguardo ai costi della misura, il deputato della Lega evidenzia che “secondo uno studio Cgil l’onere sarebbe di 1,3 miliardi annui. Potrebbe essere anche più alto, ma oggi il costo non è rilevante come in passato. La sua applicazione infatti potrebbe essere un incentivo fortissimo all’efficienza aziendale”. Durigon chiarisce anche che il calcolo dell’assegno previsto dalla Quota 41 “tiene conto della parte con il sistema retributivo. Dunque la somma non subirà alcun taglio. E non ci sarà alcun paletto o soglia di età”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra: senza risposte Cisl pronta a mobilitazione

“QUOTA 102 INUTILE”

L’ex sottosegretario al Lavoro risponde anche a una domanda su come Quota 41 verrebbe accolta dall’Ue, sottolinenando che “è una riforma equa rispetto a quanto accade in altri Paesi. Molte contestazioni sulla spesa sono smontabili facilmente se si scindesse quella per l’assistenza e quella per la previdenza. La divisione consentirebbe di dimostrare che il sistema può reggere. In più l’Ue non ha dato grandi prove di unione negli ultimi tempi. La Francia con il contingentamento dell’export di energia elettrica, ad esempio, ha fatto fare un salto all’indietro rispetto alla visione del Pnrr post Covid”. Riguardo i tempi di approvazione di Quota 41, per Durigon “il binario è quello della legge di Bilancio per anticipare la scadenza dell’inutile quota 102. I sindacati sono tutti d’accordo serve solo un tavolo di accordo con il governo. per archiviare definitivamente la Fornero”.

Riforma pensioni 2022/ Conte rilancia la proposta di Tridico

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Valditara/ “Puntare tutto sull’elettrico un errore, dipenderemmo dalla Cina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA