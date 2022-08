RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: serve intervento definitivo con Quota 41

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Secondo Claudio Durigon è arrivato il tempo di una riforma delle pensioni definitiva. Infatti, “Quota 100 che ha dato buonissimi risultati, era ideata per poi fare una riforma strutturale del sistema”. L’ex sottosegretario, come riporta Ansa, intervenendo a “Gli Inascoltabili” su New Sound Level, ha ricordato che la Lega propone Quota 41 “perché dopo 41 anni di contributi credo sia giusto andare in pensione, agevolando le donne con una possibilità di andare prima in base anche ai figli, mantenendo anche delle formule di fuoriuscita sempre incentivate tipo opzione donna, e poi anche abbassare l’età della vecchiaia dai 67 a 62-63 anni. Credo sia una riforma accettabile che l’Italia deve mettere come priorità”.

IL COSTO DELLA PROPOSTA

Il deputato del Carroccio evidenzia che tale riforma potrà essere attuata, anche perché “ha un costo di circa 4 miliardi l’anno, non mi sembra una cifra inarrivabile visto che con il decreto aiuti abbiamo messo 17 miliardi”. Per Durigon, “mandare prima in pensione non è un costo, si fanno entrare nel mondo del lavoro giovani, più preparati con le nuove tecnologie così le aziende possono efficientarsi”. Resta da vedere se gli alleati del centrodestra saranno d’accordo. Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, come riporta Il Giornale, ha infatti ricordato che per il suo partito è importante alzare le pensioni a mille euro e che “la copertura delle nostre proposte non arriverà soltanto dalla lotta all’evasione, ma anche dalla revisione del Catasto che consentirà di far emergere il sommerso”.

