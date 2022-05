RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: vogliamo Quota 41 senza se e senza ma

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon, tornando sul tema della riforma pensioni, chiarisce un aspetto importante rispetto alla proposta di Quota 41 fatta dalla Lega negli ultimi giorni, spiegando che è cosa diversa da quella da lui stesso inserita in una proposta di legge e che prevedeva il ricalcolo contributivo dell’assegno.

“Non solo siamo per la quota 41 pura, ossia come direbbero i lavoratori ‘senza se e senza ma’”, ma “vogliamo sia un sistema premiale per le donne che lavorano e hanno figli, dunque per loro verrebbero pensati dei bonus per ogni figlio, e non occorrerebbero nemmeno 41 anni, proprio per andare incontro al loro doppio lavoro dentro e fuori casa che pesa sulle spalle delle donne. Inoltre in una riforma pensioni esaustiva noi saremo per l’opzione donna strutturale”, spiega il deputato leghista in un’intervista a pensionipertutti.it.

RIFORMA PENSIONI, I COSTI DI QUOTA 41

L’ex sottosegretario all’Economia, evidenzia anche che Quota 41 costerebbe “4 miliardi il primo anno, 6 miliardi il secondo anno e 6 miliardi il terzo, abbondando direi che occorrerebbero circa 16/17 miliardi”. Una cifra non certo bassa, ma “per la Quota 100 la Ragioneria mise a copertura circa 20 miliardi, ma con una spesa effettiva attestatasi attorno ai 12”. Durigon chiede poi “perché la Cgil anziché ‘fare le pulci’ a noi e alle nostre proposte passate, fatte per smuovere il parlamento all’epoca del Conte 2 quando noi eravamo all’opposizione e apprezzammo gli scioperi sulle pensioni che non avvennero invece per contrastare la riforma pensioni della Fornero, non si impunta con Orlando per chiedergli di scoprire le carte e dunque comprendere realmente che intenzioni ha il Governo?”.

