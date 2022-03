Riforma pensioni 2022/ Età pensionabile: modello tedesco con penalizzazioni?

Riforma pensioni età pensionabile: tra incertezze e preoccupazione

Sulla nuova riforma pensioni 2022 e l’età pensionabile ancora tante incertezze, ma soprattutto preoccupazione. Il Governo Draghi recentemente ha comunicato di aver dato priorità ad altre situazioni più urgenti, come la difficoltà a reperire gas e materie prima a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Il problema primario è nel momento in cui Governo e Sindacati non riescano a prendere una decisione e stilare una nuova riforma. Mentre la quota 102 giunge quasi al termine, l’assenza di una decisione potrebbe far riscattare la riforma pensioni della Fornero.

Una soluzione purché venga rimodulata in base alle possibilità italiane, è quella di prendere d’esempio il modello di riforma pensioni tedesco. Il sistema pensionistico italiano è strutturato in modo più complesso, motivo per cui occorrerebbe semplificarlo e renderlo certamente migliore.

Riforma pensioni età pensionabile: sistema italiano e tedesco a confronto

La riforma pensioni inerente all’età pensionabile seguirà fino al 31 dicembre 2022 l’attuale quota 102, ovvero poter andare in pensione a 64 anni purché il lavoratore abbia versato un minimo di 38 anni di contributi.

Il nuovo anticipo previdenziale che era stato proposto, prevedeva la possibilità di andare in quiescenza dopo aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) e ben 41 anni e 10 mesi (per le donne), al di là dell’età anagrafica.

65 Anni e 11 mesi è invece l’età pensionabile stabilita dalla Germania. Entro l’anno 2031 i lavoratori tedeschi potranno percepire il primo assegno previdenziale a 67 anni. Berlino invece, offre una flessibilità ben più ampia.

I lavoratori che hanno iniziato a lavorare all’età di 18 anni, purché versino 45 anni di contributi hanno la possibilità di ritararsi dal lavoro, dunque andare in pensione a 65 anni.

A proposito di flessibilità, i tedeschi in verità potrebbero ritirarsi dal lavoro anche a 63 anni senza aver versato 45 anni di contributi. Se ciò accadesse, verrebbe applicata una penalizzazione pari allo 0,3% rispetto ad ogni mese anticipato.

Riforma pensioni età pensionabile: imitare la Germania ha realmente senso?

Se dovessimo valutare la riforma pensioni tedesca e la loro età pensionabile – con requisiti annessi – sicuramente non sarebbe possibile replicarlo esattamente così come anche in Italia. Le situazioni socio – economiche sono fintroppo diverse.

Gli italiani sono sfavoriti dalla molteplice disoccupazione e dai contratti di lavoro atipici che non garantiscono una continuità previdenziale come invece accade in Germania. Però, si potrebbe prendere come spunto il sistema delle pensioni tedesco apportando delle leggere modifiche.

Ad esempio, si potrebbe proporre di andare in quiescenza versando 40/41 anni di contributi, purché si sia raggiunta l’età anagrafica di 63/64 anni. È chiaro che tutto questo avrebbe un costo: una decurtazione sull’anticipo (magari non come quella tedesca), anche perché si applicherebbe anche il coefficiente di trasformazione.

Tra coefficiente di trasformazione e decurtazione sull’anticipo, il lavoratore potrebbe ritrovarsi con un assegno previdenziale più basso del 27,9%, una cifra decisamente elevata se paragonata all’importo complessivo da percepire.











