RIFORMA PENSIONI 2022/ Freni: anticipo rivalutazione attorno al 2% (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RIVALUTAZIONE ANTICIPATA

Intervistato dal Messaggero, Federico Freni, sottosegretario all’Economia, spiega che con il Decreto aiuti-bis “anticiperemo di tre mesi la rivalutazione degli assegni prevista per gennaio”, che sarà “attorno al 2%. È una misura che permetterà di mettere denaro vero nelle tasche dei pensionati”. Come riporta Ansa, in una nota congiunta i segretari della categoria dei pensionati Alfred Ebner (Cgil/Agb), Anna Rita Montemaggiore (SgbCisl), Danilo Tomasini (Uil/Sgk) e Stephan Vieider (Asgb) giudicano positivamente questo intervento, “ma ci riserviamo di formulare una valutazione definitiva dopo avere visionato i dettagli dell’intervento. Resta, infatti, da capire quali saranno i criteri adottati per calcolare questi aumenti erogati in anticipo”.

Matteo Salvini/ "Record di sbarchi, Pd e Lamorgese sono complici"

LE PAROLE DI LANDINI

Va ricordato che nella piattaforma unitaria sindacale in tema di riforma delle pensioni c’è anche la rivalutazione degli assegni. Dunque, “siamo di fronte a un primo passo, ma serve una riforma complessiva, anche per bloccare eventuali tentativi di peggiorare le condizioni dei pensionati o per evitare proposte populiste ben lontane dalla realtà”. Intanto Maurizio Landini, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che occorrerebbe “una agenda sociale che migliori la vita delle persone: una riforma fiscale progressiva e non la flat tax; pensione di garanzia per i giovani e flessibilità in uscita; cambiare il Jobs act e le altre leggi sbagliate sul lavoro; investire sulle rinnovabili e su politiche industriali innovative anziché sulle grandi opere; stabilizzare i precari, a partire da quelli della scuola e della sanità”.

Gabrielli su contatti Lega-Russia/ “Nessuna interlocuzione per far saltare Governo”

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SINDACATI E POLITICA/ Il confronto che potrà aiutare il nuovo Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA