RIFORMA PENSIONI 2022/ Gesmundo (Cgil): Sud penalizzato (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GESMUNDO (CGIL)

Pino Gesmundo, Segretario generale della Cgil Puglia, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno spiega che il suo sindacato “denuncia da tempo la difficoltà di costruirsi una carriera previdenziale.

Per questo diciamo che la riforma delle pensioni penalizza soprattutto territori come la Puglia e il Mezzogiorno, se non prevede misure di sostegno soprattutto per i giovani e le donne. In Puglia l’importo medio delle pensioni al lordo è di 1000 euro che si abbassa a 800 per le pensioni di vecchiaia e a 700 per gli autonomi”. Un’analisi del Centro studi della Cgil sulle pensioni erogate nella provincia di Sondrio, come riporta teleunica.com, conferma intanto che per le donne “le disuguaglianze che caratterizzano la carriera lavorativa si specchiano anche sulle prestazioni pensionistiche.

RIFORMA PENSIONI/ La delusione dopo il bonus da 200 euro a lavoratori e pensionati

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE DELLA CGIL

“L’importo medio lordo mensile degli assegni in Valtellina e Valchiavenna, aveva già rilevato Cgil, per il settore privato è il più basso della Lombardia con una media di 868,39 euro, 245 euro meno della media regionale”, è la conclusione dell’analisi sindacale. Tra l’altro la Cgil, come riporta l’Ansa, ha realizzato uno studio anche sulle pensioni nelle Marche, dalla quale emerge che il 62,6% degli assegni è inferiore ai 750 euro mensili, con una prevalenza delle componente femminile (il 76,6% del totale) in questa fascia di importo. Anche per questo Emilio Cerri, Segretario generale dello Spi-Cgil Marche, “propone, oltre al contrasto alla precarietà e alla riforma delle pensioni, ‘l’innalzamento e l’estensione dei benefici della quattordicesima’”.

I NUMERI DEL LAVORO/ I dati che non aiutano il "metodo Turri" dei sindacati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Dove trovare le risorse per la flessibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA