RIFORMA PENSIONI 2022/ Giorgetti: intervento doloroso sulle non minime

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIORGETTI

Nel corso dell’audizione sulla Legge di bilancio, come riporta Ansa, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha detto: “Facciamo un intervento doloroso sulle pensioni non minime, ma che corregge di circa 10 miliardi nei tre anni l’andamento” della spesa pensionistica. “Avrei preferito non farlo ma in assenza di questo, la quadratura del cerchio non poteva avvenire”. La Corte dei Conti, però, come riporta rainews, evidenzia che il blocco parziale delle rivalutazioni “va ad inserire ulteriori elementi di incertezza in un sistema che fatica a trovare un assetto definito in senso assicurativo e dal cui ridisegno dipende, in misura rilevante, la sostenibilità del nostro debito. Una incertezza che caratterizza anche il futuro del sistema di sostegno delle fasce più deboli”.

CGIL IN PIAZZA IL 16 DICEMBRE

Contro la manovra la Cgil scenderà in piazza il 16 dicembre in diverse regioni. Il Segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta, come riporta collettiva.it spiega che “ciò che troviamo inaccettabile in questa manovra è l’assenza pressoché totale di risposte alle nostre richieste unitarie in materia di decontribuzione del lavoro, dove siamo rimasti fermi alle posizioni conquistate con il precedente Governo, di maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, perché quota 103 è una soluzione di impatto quasi irrilevante, di fisco, dove manca qualsiasi segnale di alleggerimento della pressione su salari e pensioni. Mentre aumenta, paradossalmente, il perimetro della flat tax, con un ulteriore, grave colpo alla progressività del nostro sistema fiscale”.

