RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli effetti della Legge Fornero sull’occupazione

RIFORMA PENSIONI, I DATI EUROSTAT

RIFORMA PENSIONI. Come riporta Ansa, sulla base degli ultimi dati dell’Eurostat sull’occupazione, “in Italia lavoravano nel 2021 in media 4 milioni 588mila persone tra i 55 e i 64 anni con un aumento di 1 milione 775mila unità rispetto a 10 anni prima”.

Nell’Unione europea, invece, “nello stesso periodo l’occupazione nella fascia più anziana è cresciuta di oltre 11 milioni di unità”. Tornando ai dati relativi al nostro Paese, “grazie alla riforma pensioni che negli anni e in diverse versioni ha aumentato l’età di accesso al pensionamento e all’andamento demografico in Italia lavorava nel 2021 il 53,4% delle persone tra i 55 e i 64 anni con un aumento di 15,9 punti percentuali. Il dato è ancora più evidente per le donne (+16,1 punti, dal 27,9% al 44%)”. Di fatto, quindi, viene confermato l’effetto della riforma pensioni targata Fornero, soprattutto sulle donne.

TAGLIO CUNEO FISCALE/ Il sospetto dietro la proposta di Bonomi

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE DELLO SPI-CGIL VENETO

Collettiva.it riporta invece i dati di un’indagine realizzata dallo Spi-Cgil del Veneto, da cui emerge come un anziano su due sia in difficoltà con il pagamento delle bollette. Elena di Gregorio, Segretaria generale dello Spi-Cgil Veneto, chiede “al Governo di valutare la situazione dei nostri anziani che stanno perdendo potere d’acquisto a causa di un’inflazione programmata all’1,7 per cento. Chiediamo l’estensione del bonus energia oltre i 12 mila euro di reddito Isee, l’innalzamento della quattordicesima per le pensioni più basse e l’ampliamento della platea dei beneficiari e un intervento serio sul fisco, perché è inaccettabile che pensioni e lavoro dipendente siano tassate più delle rendite finanziarie”. Per la sindacalista, il bonus di 200 euro previsto nel decreto aiuti è una prima risposta ma rimane una soluzione tampone”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Tasse e 14esima, le richieste della Uilp (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ La sciarada tra Quota 102, Opzione donna e il resto

© RIPRODUZIONE RISERVATA