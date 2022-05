RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli interventi possibili contro il caro-prezzi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI UNGARO

In un articolo pubblicato su Collettiva.it, Stefano Ungaro sottolinea come l’inflazione eroda il potere d’acquisto dei lavoratori, visto che i salari restano bassi mentre i prezzi aumentano. Secondo l’economista senior alla Banca di Francia, per contrastare “questo problema economico con potenziali conseguenze sociali” si dovrebbe “innanzitutto aumentare i salari. Lo Stato può intervenire direttamente su quelli pubblici e sulle pensioni, ma può anche intervenire sul mercato del lavoro, che va irrigidito, per esempio ristabilendo le causali per le cessazioni dei contratti a termine. La flessibilità del mercato del lavoro non ha infatti rispettato la sua promessa – quella di essere motore di crescita per il Paese – e si è rivelata invece un modo per le imprese italiane per comprimere i costi invece di innovare. Con conseguenze catastrofiche per tutti”.

RIFORMA PENSIONI, LE CONTROMISURE ALL’INFLAZIONE

Secondo Ungaro, occorre anche “una legge sulla rappresentanza sindacale, per ridare potere contrattuale ai lavoratori nei confronti delle imprese”. Dal suo punto di vista, inoltre, anche la spesa sociale va aggiornata. Di fronte a circostanze eccezionali come quella che stiamo vivendo, dove una guerra in suolo europeo si è avvicendata a una pandemia, non sarebbe fuori luogo chiedere un contributo di solidarietà a chi ha di più, per dare a chi ha di meno. Una sorta di patrimoniale, insomma, per ripristinare la progressività del sistema fiscale e non scaricare il peso della stagflazione solo sulle spalle dei lavoratori”. L’economista suggerisce anche di bloccare l’aumento degli affitti e non esclude l’opportunità di introdurre un salario minimo.

