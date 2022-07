RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli “stop” alle promesse di Berlusconi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LEO (FDI)

Come ricorda Valentina Conte su Repubblica, “il tema delle pensioni inaugura questa strana campagna elettorale estiva”. Il riferimento è all’annuncio di Silvio Berlusconi sul fatto che il programma elettorale con cui Forza Italia si presenterà agli elettori comprende l’innalzamento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese. Non bisogna però dimenticare che il solo adeguamento degli assegni all’inflazione l’anno prossimo porterà, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, ad aumentare la spesa pensionistica di 32 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Forse anche per questo un “freno” all’iniziativa di Berlusconi arriva dalla stessa coalizione del centrodestra, specificatamente da Maurizio Leo, responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d’Italia.

IL COMMENTO DI DI MAIO

Come riporta Agi, infatti, Leo evidenzia che bisognerà fare i conti con “le compatibilità finanziarie, ma di certo i pensionati vanno sostenuti fortemente. La nostra politica è quella di sostenere stipendi e pensioni e ovviamente di abbassare le tasse, però lo dobbiamo fare trovando le risorse e le risorse ci sono. Già da una semplificazione e razionalizzazione fiscale arriverebbero risorse importantissime”. Più duro il giudizio di Luigi Di Maio che, come riporta Ansa, ha detto: “Se c’è chi dice di voler dare 1000 euro di pensione a tutti e non l’ha proposta mentre stava al Governo mi fa venire i dubbio che si tratti di propaganda”. E Più Europa lancia l’allarme: “Con la caduta del Governo Draghi, è già ripartita la campagna elettorale demagogica a suon di pensioni anticipate”.

