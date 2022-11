RIFORMA PENSIONI 2022/ Governo verso Quota 102 con Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI DEL GOVERNO

Sembra ormai certo che nella prossima Legge di bilancio non ci saranno interventi “rivoluzionari” in tema di riforma delle pensioni. Stando a quanto riportano Il Mattino e Il Messaggero, il Governo avrebbe intenzione di muoversi verso una Quota 102 contenente la Quota 41. Di fatto si potrebbe accedere alla quiescenza in anticipo con 61 anni di età e 41 di contributi. Questa “nuova Quota 102 durerebbe soltanto un anno, fino al 31 dicembre del 2023, per poi essere sostituita da una nuova riforma strutturale della legge Fornero, che il ministro del lavoro Marina Elvira Calderone, vorrebbe mettere in cantiere il prossimo anno sedendosi al tavolo con i sindacati”. Per questo intervento, “gli oneri pensionistici sarebbero di 1,13 miliardi di euro. Una somma che salirebbe fino a 1,31 miliardi considerando gli oneri totali”.

SBLOCCA-TRIVELLE/ "Ecco perché è cruciale estrarre sotto le 12 miglia dalla costa"

UN VANTAGGIO SOLO PER GLI UOMINI

Questa soluzione consentirebbe alla Lega di poter dire di aver introdotto Quota 41, seppur non come immaginata inizialmente (cioè senza vincoli anagrafici), con la possibilità di ampliarla l’anno prossimo. I sindacati non ne potranno essere molto soddisfatti. I più critici potranno evidenziare che questo intervento favorirà più gli uomini che le donne, vista la difficoltà a raggiungere i 41 anni di anzianità contributiva e il fatto che attualmente le italiane hanno diritto all’accesso anticipato alla pensione di anzianità, e senza limiti di età, una volta raggiunti i 41 anni e 10 mesi di contributi, mentre per gli uomini tale soglia è posta a 42 anni e 10 mesi. È dunque evidente che gli italiani avrebbero più vantaggi da questa nuova Quota 102, anche perché Opzione donna, che con tutta probabilità verrà prorogata, prevede il penalizzante ricalcolo contributivo dell’assegno.

POLITICHE ATTIVE/ I "consigli" al nuovo Governo per migliorarle

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

OCEAN VIKING, UE: “SBARCO SUBITO IN ITALIA”/ Meloni alla Francia: “rispettare leggi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA