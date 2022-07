RIFORMA PENSIONI 2022/ I 3 fattori che spiegano il gender gap previdenziale

RIFORMA PENSIONI, LE CAUSE DEL GENDER GAP

In un articolo pubblicato su lavoce.info e su Domani, Alessandra Casarico e Massimo Taddei affrontano il tema del gender gap nelle pensioni, dovuto principalmente a tre fattori: “retribuzione oraria, tempi di lavoro e anzianità contributiva”. Per quanto riguarda l’ultimo punto, gli autori ricordano che “per ragioni legate soprattutto alla maternità e alla cura della casa e della famiglia, le donne tendono ad avere carriere contributive discontinue, con pesanti conseguenze sull’assegno pensionistico e sulla possibilità di anticipare il pensionamento. Nel 2001, l’anzianità contributiva delle pensionate era in media del 40 per cento inferiore rispetto agli uomini. Il divario si è ridotto al 25 per cento nel 2021, segnalando la traiettoria corretta nella partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma rimane ancora molto alto”.

IL PROBLEMA DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Casarico e Taddei spiegano in questo senso che “in media, le donne che vanno in pensione hanno 350 settimane di lavoro – oltre sei anni e mezzo – in meno rispetto agli uomini”. Dunque occorrerebbe aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro per avere “una riduzione dei differenziali di genere nei redditi pensionistici”. Ma forse manca la consapevolezza delle dirette interessate sul tema, visto che da uno “studio in corso su dati tedeschi” “emerge chiaramente come la penalizzazione delle donne sia in età lavorativa che nel periodo di pensionamento percepita dagli intervistati sia inferiore rispetto alla realtà”. C’è chiedersi che cosa si scoprirebbe in caso di un’analogo ricerca condotta in Italia.

