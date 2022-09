RIFORMA PENSIONI 2022/ I cambiamenti al contributivo chiesti da Meloni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MELONI

Intervistata dal Quotidiano Nazionale, Giorgia Meloni spiega che in tema di riforma delle pensioni “bisogna rafforzare tutti gli strumenti di flessibilità in uscita, compatibili con la tenuta dei conti pubblici e del sistema pensionistico. Certamente va rinnovata la misura Opzione donna e bisogna avere grande attenzione nei confronti lavori usuranti. Oltre a ciò, tutte le forme di flessibilità che consentono al lavoratore di modulare età della pensione e assegno pensionistico vanno semplificate. Dobbiamo inoltre cominciare a ragionare in modo serio della situazione di chi andrà in pensione interamente con il sistema contributivo. Fin dalla riforma Amato delle pensioni, passando per il famigerato scalone di Prodi, si è sempre scaricato il conto della tenuta pensionistica sulle giovani generazioni”.

I CAMBIAMENTI NECESSARI PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per questo, secondo la leader di Fratelli d’Italia, “è tempo che la politica affronti quella che potrebbe diventare a vera bomba sociale. Avremo persone che matureranno il diritto alla pensione a 70 anni con un assegno da fame. Quindi dobbiamo bloccare l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita”. Intervistata dal Sole 24 Ore, Meloni chiede anche l’eliminazione del “minimo contributivo per artigiani e commercianti” e della norma che, nel sistema contributivo puro, “permette di ricevere la pensione solo se l’assegno previsto supera di 1.5 volte la pensione sociale” e di quella che non prevede l’adeguamento al minimo. Inoltre, propone una “pensione sociale ai sessantenni privi di reddito”.

