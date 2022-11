RIFORMA PENSIONI 2022/ I canali aggira-Fornero alternativi a Quota 103

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GIANNINO

Secondo Oscar Giannino, “molteplici ragioni dovrebbero spingere il governo a evitare in legge di bilancio nuove forme di prepensionamento. Tre considerazioni pesano come macigni. La prima è che numerosi canali di prepensionamento aggira-Fornero resteranno a prescindere dalla fine di Quota 102, che ha consentito la pensione a 64 anni di età e 38 anni di contributi. La seconda è la Nadef presentata da Meloni e Giorgetti. La terza: la vera priorità da perseguire, cioè il lavoro”. In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, l’inserto di Repubblica, il giornalista economico ricorda che “in Italia l’età reale di pensione resta nel 2022 di 61 anni e qualche mese, perché le modalità di prepensionarsi sono tante”.

OLTRE IL REDDITO DI CITTADINANZA/ "Le mosse giuste che aiutano poveri e famiglie"

I CANALI ALTERNATIVI ALLA LEGGE FORNERO

In particolare, “fino a fine 2024 il regime transitorio della Fornero approvato nel 2021 consente di pensionarsi a 67 anni con soli 20 anni di contribuzione, con assegni poi da integrare al minimo a spese dei contribuenti. Fino a fine 2026 restano le pensioni precoci per chi ha 41 anni di contributi a prescindere dall’ età anagrafica, se i primi 12 mesi di versamenti erano precedenti ai 19 anni di età. C’è la cosiddetta isosospensione, che consente un anticipo di età anagrafica che era di 7 anni entro fine 2022 e dal 2023 scende a 4 anni, con contributi integrativi a carico di aziende superiori ai 15 dipendenti”, senza dimenticare il contratto di espansione e i fondi esuberi attivi in settore come quello bancario. “Resta poi, perché verrà confermato, il canale dell’Ape Social” e “sarà confermata Opzione donna”.

RIFORMA PENSIONI/ Il "colpo di scena" su Opzione donna nella manovra

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

PIL & DEBITO/ All'Italia basterà il mantra della prudenza del Governo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA