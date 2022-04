RIFORMA PENSIONI 2022/ I consigli di Brambilla per cambiare la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Secondo Alberto Brambilla, per una riforma delle pensioni che vuole rimettere mano alla Legge Fornero, “la regola aurea dovrebbe essere quella di equiparare le regole dei contributivi e dei misti, evitando disomogeneità e percorrendo tre strade principali. Primo, quella della pensione di vecchiaia anticipata, cioè 64 anni e 38 di contributi: introdotta quest’anno (Quota 102, ndr), andrà mantenuta così, adeguando i 64 anni all’aspettativa di vita.

Su questo punto siamo soddisfatti. Seconda via per la riforma pensioni, gli anni di contribuzione, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La riforma pensioni della Fornero aveva adeguato questo calcolo all’aspettativa di vita, un caso unico a livello mondiale. L’adeguamento è stato sterilizzato fino al 2026 e mi auguro che non venga più ripristinato”.

RIFORMA PENSIONI, L’INTEGRAZIONE AL MINIMO PER I GIOVANI

Il Presidente di Itinerari previdenziali, intervistato da Milano Finanza, indica in chiave di riforma pensioni anche una “terza soluzione, i 67 anni di anzianità e 20 di contributi: direi di aumentare questa cifra a 25, per evitare troppo assistenzialismo, adeguando al contempo i 67 anni all’aspettativa di vita”. Per quanto riguarda i giovani, Brambilla aggiungerebbe “l’integrazione al minimo, con un meccanismo nuovo per i giovani lavoratori e pensato per incentivare comunque il lavoro.

Ipotizziamo di fissare un importo per la pensione minima, diciamo 600 euro. La persona, sempre per ipotesi, arriva alla fine della sua attività lavorativa con una pensione a calcolo di 250 euro. Cosa fare con quei 350 di differenza? Li dividiamo per 35 anni di lavoro, un parametro fisso adottato in tutta Europa, e moltiplichiamo per gli anni effettivamente lavorati. Così avviene l’integrazione”.

