RIFORMA PENSIONI 2022/ I conti che non aiutano per il post-Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022, L’OSTACOLO PER IL POST-QUOTA 102

Come ricorda Il Sole 24 Ore, con il Def è stato evidenziato come la maggiore indicizzazione delle pensioni che ci sarà nei prossimi anni, a causa dell’aumento dell’inflazione, contribuirà alla crescita della spesa pensionistica, già levitata negli ultimi anni a causa di misure di riforma delle pensioni come Quota 100, sostituita da quest’anno da Quota 102, che però resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La valorizzazione dei contributi chiesta da Damiano

E proprio i conti relativi alla spesa previdenziale potrebbero incidere sui provvedimenti da adottare per il post-Quota 102. All’elevato livello di spesa strutturale, spiega il Def, si sommeranno le ricadute delle uscite complessive per il welfare dovute all’impennata dell’inflazione con una “più elevata indicizzazione ai prezzi delle prestazioni”.

EFFETTO UCRAINA/ "Senza stop alla guerra l'Italia rischia un massacro sociale"

RIFORMA PENSIONI 2022, L’OSSERVAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Come spiega il quotidiano di Confindustria “le annotazioni contenute nel Def fanno capire come siano esigui gli spazi disponibili per tutelare maggiormente i trattamenti pensionistici e, allo stesso tempo, aprire la strada a forme di flessibilità in uscita, così come vorrebbero i sindacati, ma anche Leu e un parte del Pd e del M5s.

Sempre parlando di riforma pensioni, a caldeggiare la flessibilità in uscita è stata di fatto anche la Corte dei conti nell’ultima audizione in Parlamento nel rilanciare la proposta di ‘convergere gradualmente, ma in tempi rapidi, verso una età uniforme per lavoratori in regime retributivo e lavoratori in regime contributivo puro’ (quindi, a 64 anni d’età) attraverso l’adozione di ‘una correzione attuariale anche sulla componente retributiva dell’assegno’”.

I NUMERI DEL LAVORO/ L'aumento dei posti vacanti e le cause del mismatch

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA