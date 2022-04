RIFORMA PENSIONI 2022/ I contributi che bloccano l’accesso a 64 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022, IL BLOCCO PER QUELLA ANTICIPATA

Rispondendo a una domanda riguardo la riforma pensioni posta da un lettore del sito di Repubblica all’esperto pensioni, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 inibisce la possibilità di “attivare la pensione anticipata contributiva che richiede, fino al 2024, 64 anni di età, 20 anni di contributi effettivi e un assegno pensionistico mensile pari a 2.8 volte l’assegno sociale (circa 1310 euro lordi mensili a oggi)”.

È comunque possibile utilizzare, qualora se ne disponga, i contributi versati presso la gestione separata dell’Inps, come indicato nella circolare 184/2015 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. in modo da poter raggiungere il requisito contributivo richiesto.

RIFORMA PENSIONI, LA PROTESTA DI CGIL E CISL AREA NORD

Intanto, attraverso una nota stampa, la Cgil e Cisl Area Nord intervengono in merito all’approvazione del bilancio 2022-2024 da parte del Comune di San Felice, situato in provincia di Modena, spiegando che la decisione di aumentare le aliquote Irpef comunali del 2022 al valore massimo per tutti gli scaglioni di reddito “colpisce in particolare i pensionati e i lavoratori. In valore assoluto l’aumento alleggerirà le pensioni e le buste paga di qualche centinaio di euro all’anno, ma ciò avviene proprio in un momento in cui le famiglie devono affrontare forti aumenti del costo della vita a causa del caro bollette e dell’inflazione. L’aumento, in particolare in questa forma e in questa fase economica, penalizza le fasce di reddito più esposte alle fluttuazioni economiche in corso”.

