RIFORMA PENSIONI 2022/ I costi di Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI TADDEI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Massimo Taddei evidenzia che “secondo i calcoli dell’Inps, nel breve-medio periodo il costo di Quota 41 varierebbe da poco meno di 5 miliardi nel primo anno a oltre 9 nel decimo anno di entrata in vigore. Nel corso di un decennio, la spesa superiore rispetto al sistema attuale sarebbe di circa 75 miliardi, più di quanto l’Unione europea ha concesso all’Italia come contributi a fondo perduto all’interno delle risorse per il Pnrr”. “Per quanto riguarda l’impatto di lungo periodo, l’Inps stima che la modifica al sistema porterà dei vantaggi dopo il 2040, quando inizierà a registrarsi un risparmio dovuto ai minori assegni pensionistici a causa dell’uscita anticipata dal lavoro”.

Aumento pensioni Inps a ottobre con Aiuti bis/ Rivalutazione sarà "transitoria": +2%

I COSTI DI QUOTA 41

C’è da tenere presente, però, spiega che l’economista, che per tutto il periodo precedente “continuerà a registrarsi una spesa pensionistica più elevata rispetto allo scenario attuale, che, seppur inferiore ai massimi di 9 miliardi nel 2031, avrà ancora un peso consistente sui conti pubblici nei dieci anni successivi al picco di spesa”. In sintesi, 75 miliardi nei primi dieci anni di implementazione della misura sembrano davvero troppi perché Quota 41 risulti sostenibile per le casse dello Stato” e non è nemmeno detto che questa misura aiuti l’occupazione giovanile, perché “se si guarda a quanto è già avvenuto con Quota 100, si può dichiarare senza dubbio che anticipare il momento della pensione per i più anziani non garantisce la sostituzione sul mercato del lavoro da parte dei giovani”.

Comunicare la Pec all'INPS/ Una modalità che semplifica il dialogo con gli Enti

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Anief: "Troppe criticità in comparto istruzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA