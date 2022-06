RIFORMA PENSIONI 2022/ I costi in arrivo con l’indicizzazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCOTTO

Arturo Scotto, in un’intervista all’Argomento in cui commenta il risultato delle elezioni parlamentari francesi, ricorda l’importanza del tema della riforma delle pensioni per la sinistra. Il coordinatore di Articolo Uno evidenzia infatti che “è chiaro che la sinistra torna a vincere se si riappropria della questione sociale: dalle pensioni, alla salute, dal salario minimo alla lotta alla precarietà. Tuttavia se non riesci nell’impresa di saldare i perdenti della globalizzazione con i nuovi bisogni dei ceti metropolitani non riesci ad essere maggioranza. E infatti, pur nel grande balzo di Mélenchon, è quello che è mancato. Noi abbiamo comunque qualcosa da imparare: il campo progressista deve rinnovarsi e unirsi e darsi una connotazione sociale forte. Con meno di questo la partita è già segnata”.

Inflazione/ Rincari alimentari e vacanze si sommano ai pedaggi

I MAGGIORI COSTI DELL’ADEGUAMENTO ALL’INFLAZIONE

Intanto, come riportato da MF-Milano Finanza, dal rapporto Inps-Upb su Quota 100 emerge che “il combinato disposto di maggiore inflazione e di una indicizzazione più generosa avrà un impatto di 20,6 miliardi sulla spesa pensionistica al 2025. E anche maggiore negli anni a seguire. Al netto dell’indicizzazione l’aumento sarà invece di circa 15 miliardi”. A proposito del meccanismo adeguamento delle pensioni all’inflazione, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, come riporta Radiocor, durante il question time alla Camera ha evidenziato che “esso è improntato ad una automatica perequazione dell’importo delle pensioni a fronte delle variazioni percentuali, calcolate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Pertanto, esso non può garantire una risposta reattiva alle contingenze economiche e finanziarie”.

RIFORMA PENSIONI/ Riscatto laurea, i conti che non tornano nella proposta di Tridico

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2022/ Abbandonata anche l'idea di quota 41?

© RIPRODUZIONE RISERVATA