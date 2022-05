RIFORMA PENSIONI 2022/ I limiti di Quota 102 e Quota 100 da superare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANI (FORZA ITALIA)

Intervenendo al webinar “Il miraggio della pensione, un riordino è d’obbligo fra le mille opzioni di un sistema caotico” organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha spiegato che “serve un complesso di norme che sia in grado di superare i vecchi sistemi di ‘Quota 100’ e ‘Quota 102’.

Dal punto di vista della sostenibilità dobbiamo perseguire un sistema più forte e strutturato attraverso un’attenta politica attiva del lavoro, perché il sistema si deve sostenere in maniera circolare. Tra entrate e uscite serve riequilibrio con politiche occupazionali adeguate, riducendo il costo del lavoro per bilanciare i quadri economici. Non è più rimandabile una riforma delle pensioni, ma prima viene quella del mercato del lavoro”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MENGA (EUROPA VERDE)

Come riporta pupia.tv, Rosa Menga, deputata di Europa Verde ritiene invece “assolutamente necessario un riordino del sistema per dare certezze ai lavoratori che si affacciano alla pensione e che hanno necessità di programmare il loro futuro. Misure spot che assecondano le esigenze politiche senza alcuna prospettiva non aiutano.

Quota 102 non può rappresentare una certezza, è un’altra misura a termine che ne segue un’altra altrettanto a termine come è stata ‘Quota 100’. Agli italiani occorrono misure stabili ed eque, una vera riforma delle pensioni, tenendo presente che i costi del sistema saranno sempre più a carico dei giovani. Una riforma delle pensioni equa e solidale eviterà il conflitto generazionale, già in atto, a causa di interessi divergenti. Il Governo deve intervenire per raggiungere equità e prospettive con orizzonti di lungo termine”.

