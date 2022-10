RIFORMA PENSIONI 2022/ I numeri contro le ipotesi di anticipo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GALASSO

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Vincenzo Galasso ricorda che “oggi, la spesa pensionistica è pari al 15,7% del Pil. I contributi previdenziali, al 33%, costituiscono una parte sostanziale del costo del lavoro. Difficile pensare di poter utilizzare altre risorse per favorire l’uscita anticipata di alcuni fortunati sessantenni – come già fatto con Quota 100 e 102. Meglio usare il welfare per proteggerci dagli altri rischi correlati all’invecchiamento, come non-autosufficienza. Il tasso di occupazione in Italia è tra i più bassi d’ Europa: 62,7% contro una media europea del 73%, perché lavorano solo una donna e un lavoratore senior (55-64 anni) su due! Politiche volte ad aumentare l’occupazione femminile aiuterebbero a guardare con più ottimismo all’impatto della demografia sul mercato del lavoro”.

IL PESO DELLA DEMOGRAFIA

L’economista sottolinea che “in un mondo che invecchia e perde lavoratori, è cruciale aumentare anche la produttività, partendo dal capitale umano della nostra forza lavoro, e quindi dall’istruzione. Per sopravvivere allo tsunami demografico, bisogna dunque investire in istruzione, innovazione e lavoro – puntando proprio sui (pochi) giovani e sulle donne. Difficile, perché la demografia politica premia gli elettori anziani – sempre più numerosi e attenti alle scelte di politica economica. Per proteggere i giovani – e il futuro del nostro Paese – dovremmo dotarci di una regola fiscale intergenerazionale: per ogni euro speso in programmi diretti agli anziani, un euro deve essere speso per i giovani. Aumenterebbe l’equità intergenerazionale e ci difenderebbe anche dallo tsunami demografico”.

