RIFORMA PENSIONI 2022/ I pochi margini per il Governo Meloni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

Mauro Marino ricorda che i dossier sul tavolo del nuovo Governo sono parecchi e piuttosto critici, “in primis l’enorme problema delle bollette che sta generando panico nelle piccole aziende e nelle famiglie, l’altissima inflazione, una questione geopolitica difficilissima con una guerra nel cuore dell’Europa, ma anche la previdenza è all’ordine del giorno perché come tutti sappiamo, i tre istituti di Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 102 sono in scadenza alla fine dell’anno per cui necessariamente va fatto un intervento in ambito previdenziale”. L’esperto di previdenza, in un articolo pubblicato su penionipertutti.it, sottolinea che al momento Giorgia Meloni “sta avendo un atteggiamento molto prudente in tema di conti pubblici”.

LE PAROLE DI CAVALLO (FAP-ACLI)

Questo fa ritenere a Marino “che quest’anno, proprio per gli importanti temi che sono sul tappeto, possa intervenire in ambito previdenziale solamente con pochi interventi mirati come i rinnovi per un altro anno di Opzione Donna e Ape Sociale, Quota 102 ed eventualmente operare una qualche forma di flessibilità in uscita, ma che la completa riforma possa essere attuata e votata il prossimo anno”. Intanto Rosario Cavallo, coordinatore nazionale di Fap-Acli, intervistato da interiss.it, auspica “una maggiore attenzione da parte della Politica verso la categoria degli anziani, anche attraverso una legge sulla non autosufficienza che possa raccogliere il bisogno di tante famiglie italiane, nonché un’adeguata riforma delle pensioni che possa davvero essere allacciata al costo della vita”.

