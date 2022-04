RIFORMA PENSIONI 2022/ I prepensionamenti da burnout tra i medici (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI OLIVETI

Come riporta quotidianosanita.it, l’Enpam sta monitorando con attenzione il fenomeno del malessere da burnout dei medici italiani emerso dalla ricerca dell’Istituto Piepoli secondo cui un terzo dei medici, anche giovani, vorrebbero andare in pensione.

“L’attuale situazione sta portando a molti prepensionamenti che vanno a impattare anche sulla cosiddetta gobba previdenziale che avevamo già scontato nei nostri interventi di riforma pensioni. Stiamo quindi tenendo sotto controllo questa tendenza”, ha detto il Presidente dell’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri Alberto Oliveti. “I modelli organizzativi sono fondamentali, ma il medico della persona, della famiglia, della comunità, non può essere sostituito dalla medicina della famiglia e della comunità”, ha aggiunto.

RIFORMA PENSIONI, IL COMPITO DELL’ENPAM

Secondo Oliveti, il diritto alla scelta del medico di fiducia da parte del cittadino è “fondamentale nel momento in cui stiamo valutando anche ottiche di sistema. Dal canto suo, il medico porta con sé professionalità, un bagaglio di conoscenze, competenze, attitudini, abilità sostanzia la finalità della salute della persona con un esercizio indipendente della professione.

Per questo deve essere incentivato professionalmente, perché come l’acqua per una pianta, anche per la componente umana ci vuole la motivazione”. Il Presidente ha ricordato che compito dell’Enpam è “dare una previdenza post lavorativa con una grossa attenzione all’esercizio professionale, perché è dal lavoro che nascono i contributi per le pensioni”.

