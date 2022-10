RIFORMA PENSIONI 2022/ I prepensionamenti in vista a Termini Imerese (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE NOTIZIE SU TERMINI IMERESE

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene fatto il punto sugli ex lavoratori Fiat e Blutec di Termini Imerese, evidenziando che sta andando avanti “il cantiere sul riconoscimento di lavoro usurante a parecchi dei 580 operai ex Blutec in questo momento in cassa integrazione. Sul tema dei lavori usuranti il Mise ha ribadito che è stato individuato l’ufficio del ministero del Lavoro che si occuperà della problematica e che ha già iniziato le interlocuzioni con l’Inps per il reperimento della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio. Si tratta, in questo caso, di una procedura complessa, dicono i i rappresentanti sindacali, soprattutto perché per molti lavoratori manca la documentazione aziendale a supporto e dunque va fatta una ricostruzione di altro tipo”.

L’ATTESA PER L’ASSESSORE SICILIANO

Vi è poi un fronte regionale, perché “la Regione siciliana ha appostato in finanziaria un fondo di 30 milioni destinato proprio a incentivare il prepensionamento o la fuoriuscita dei lavoratori ex Blutec: in questo caso va definito (e pubblicato) il regolamento di attuazione della legge regionale e il provvedimento è correlato alle decisioni sul lavoro usurante. E in ogni caso il provvedimento regionale dovrebbe essere firmato dall’assessore alle Attività produttive che in questo momento non c’è”, visto che il neo Presidente Schifani non ha ancora nominato gli assessori. Complessivamente, “grazie alle due misure, secondo stime dei sindacati, potrebbero andare via almeno 300 dei 580 lavoratori mentre 80 potrebbero andare in pensione anche con le misure della legge Fornero”.

