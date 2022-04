RIFORMA PENSIONI 2022/ I rilievi di Uil e Cgil sul Def (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE AUDIZIONI SUL DEF

Sono iniziate le audizioni parlamentari relative al Documento di economia e finanza approvato la scorsa settimana dal Governo. Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil, ha fatto notare che “la previdenza nel Def è solo accennata”, mentre in tema di riforma delle pensioni “si deve introdurre maggiore flessibilità di accesso alla pensione, occuparsi delle future pensioni dei giovani, eliminare tutte le disparità che penalizzano le donne, valorizzando il lavoro di cura”. Gianna Fracassi, vice segretaria della Cgil, ha invece rilevato che “il Def delinea un quadro di misure non sufficiente rispetto alla situazione economica che si è venuta a creare con il doppio impatto pandemia e guerra, e rischia di scaricarsi sui lavoratori, sui pensionati e sulle fasce più deboli della popolazione”.

LA POSIZIONE DELLA CGIL

Fracassi ha fatto anche notare che “nel Def si anticipa una stretta sulla spesa pubblica che pone alcune questioni: dal rinnovo dei contratti pubblici, che non può compiersi attraverso la revisione della spesa, alla realizzazione degli investimenti previsti dal Pnrr, alla attuazione di alcune riforme sulle quali il Governo ha preso degli impegni, come pensioni, finanziamento della legge sulla non autosufficienza, livelli essenziali delle prestazioni. Senza un aumento della spesa pubblica quegli impegni saranno lettera morta”. Un’altra riforma ritenuta “indispensabile” è quella fiscale “ma non ci sembra si vada verso un maggior intervento progressivo per lavoratori e pensionati”, ha aggiunto la rappresentante del sindacato di corso d’Italia.

